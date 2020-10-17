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В Москве оштрафовали на 1 млн рублей вернувшихся из-за границы туристов

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Москвичей, которые с 1 августа вернулись из других стран и не предоставили данные о пройденном ПЦР-тестировании, оштрафовали более чем на 1 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 17 октября на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

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«По результатам дел, рассмотренных судами, 73 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 млн 23 тыс. 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний», — говорится в сообщении.

Ранее, 15 октября, стало известно, что в России спрос на туры по стране вырос на 68% в первый день продаж путевок с кэшбэком по сравнению с 8 октября.

В этот же день в стране начался второй этап продаж туров с кэшбэком. Программа частичного возврата средств за путешествия по РФ продлится до полуночи 5 декабря.

Условия второго этапа программы формировались с учетом пожеланий туристов. Теперь можно приобрести поездку от двух ночей, хотя ранее предлагалось минимум четыре. Кроме того, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кэшбэк увеличен с 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты «Мир».

Первый этап продажи туров с кэшбэком прошел в РФ с 21 по 28 августа. Туристы смогли получить возврат средств за поездку в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Тогда в первые дни программы было приобретено путешествий на 500 млн рублей. Повышенным спросом на осень пользовались Крым, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

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