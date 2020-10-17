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Российские учителя рассказали о мотивации в работе

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Большинство российских учителей (43%) заявили, что оставаться в профессии их мотивирует работа и общение с детьми. Об этом в субботу, 17 октября, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования онлайн-школы Skysmart.

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При этом около 20% опрошенных признались в любви к своему делу и предмету, который преподают. Чувство долга и признание побуждают к работе 9% учителей.

Еще 8% участников исследования рассказали, что их мотивирует саморазвитие, 7% — желание быть востребованным в профессии.

Благодарность учеников и родителей, а также график работы с длинным отпуском выбрали 4% опрошенных. По 1% отметили такие пункты, как принадлежность к династии учителей и размер зарплаты.

Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. учителей.

5 октября президент России Владимир Путин потребовал, чтобы власти субъектов РФ не отменяли региональные доплаты учителям за классное руководство из-за введения аналогичных выплат федерального уровня.

С 1 сентября было решено ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

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