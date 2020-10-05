Путин потребовал сохранить региональные доплаты классным руководителям

Власти субъектов РФ не должны отменять региональные доплаты учителям за классное руководство из-за введения аналогичных выплат федерального уровня. Такое заявление в понедельник, 5 октября, сделал президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями и студентами педагогических вузов.

«Еще раз хочу сказать своим коллегам, губернаторам, ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих субъектах региональные надбавки за педагогическую работу. За этим соответствующие контрольные структуры должны наблюдать самым внимательным образом», — цитирует его ТАСС.

Ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с 1 сентября 2020 года Путин поручил во время выступления с посланием Федеральному собранию в январе.

В августе российское правительство одобрило распределение средств регионам России на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

Позже заместитель министра просвещения России Виктор Басюк сообщил, что российские учителя, которые выполняют функцию классных руководителей, будут получать федеральную надбавку 5 тыс. рублей в день заработной платы, но отдельной выплатой.

В конце сентября во время выступления в Совете Федерации Путин потребовал не допускать срывов в доплатах педагогам за классное руководство. Он подчеркнул, что эта доплата — поддержка руководителей, на которых лежит ответственность не только за обучение, но и за воспитание детей.