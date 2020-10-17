В аэропортах Москвы задержаны и отменены 24 рейса

В столичных аэропортах утром в субботу, 17 октября, отменено или задержано 24 авиарейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

По данным на 06:00 мск, наибольшее число авиаперелетов было отменено в Домодедово ― десять. В Шереметьево не состоятся семь рейсов, еще два задержано. Во Внуково отменили четыре перелета, задерживается один авиарейс.

Аэропорт Жуковский продолжает свою работу в штатном режиме.

Причины задержки и отмены авиарейсов не называются.

В октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Кроме того, по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Александра Осауленко, Россия ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с еще 30 государствами, в том числе с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией

14 октября член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что увеличения числа заболевших COVID-19 из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение.