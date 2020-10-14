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Врач оценил риск заражения COVID-19 из-за увеличения числа авиарейсов

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Увеличения числа заболевших COVID-19 из-за расширения количества стран, с которыми возобновляется авиасообщение, ожидать не стоит. Об этом заявил «РИА Новости» член социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый в среду, 14 октября.

«В марте, когда прекращалось авиасообщение с зарубежными странами, мы пытались предотвратить завоз коронавирусной инфекции извне», — сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что сейчас количество заболевших в России достаточно велико, и ограничивать авиасообщение нет смысла.

По его словам, если соблюдать все меры безопасности по предотвращению распространения этого вируса, «ожидать всплеска заболевших не приходится».

Круглый добавил, что если страны Азии «идут по пути расследования каждого случая» коронавируса, то в России, Европе и США «более мягкий подход — «не победить этот вирус в одночасье, а жить с ним и изучать его».

Ранее в среду зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым отметил, что закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом.

В этот же день правительство утвердило распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Увеличивается число рейсов в Швейцарию, ОАЭ, на Мальдивы и в Белоруссию.

Сейчас границы открыты с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Турцией, Швейцарией, Великобританией, Танзанией и Мальдивами.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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