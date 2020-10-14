Медведев заявил о неэффективности закрытия границ в борьбе с COVID-19

Закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в среду, 14 октября.

«Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это уже прочувствовали весной, и сейчас это продолжается», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

По данным оперштаба на 14 октября, за весь период эпидемии в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 пациентов.

6 октября председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что организация предлагает рассмотреть вопрос закрытия международных границ России из-за роста числа случаев коронавируса.

«Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру», — приводит «РИА Новости» слова Зотова.

Ранее, 5 октября, сенатор Валерий Рязанский заявил, что в Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом числа полетов из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

Позже в тот же день оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что не собирается закрывать границы России и ограничивать перелеты.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.