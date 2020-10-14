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Медведев заявил о неэффективности закрытия границ в борьбе с COVID-19

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Закрытие границ не является эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым в среду, 14 октября.

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«Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, мы все это уже прочувствовали весной, и сейчас это продолжается», — приводит «РИА Новости» слова Медведева.

По данным оперштаба на 14 октября, за весь период эпидемии в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. Всего зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 пациентов.

6 октября председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что организация предлагает рассмотреть вопрос закрытия международных границ России из-за роста числа случаев коронавируса.

«Наша страна должна принять целый комплекс мер, одной из которых будет как раз закрытие границ. Всероссийское объединение пассажиров поддерживает данную меру», — приводит «РИА Новости» слова Зотова.

Ранее, 5 октября, сенатор Валерий Рязанский заявил, что в Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом числа полетов из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

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Позже в тот же день оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что не собирается закрывать границы России и ограничивать перелеты.

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