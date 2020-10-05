В оперштабе заявили об отсутствии планов по закрытию границ России

Оперштаб по борьбе с коронавирусом не планирует закрывать границы России и ограничивать перелеты. Об этом заявили «Известиям» в штабе в понедельник, 5 октября, комментируя соответствующее заявление сенатора Валерия Рязанского.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — сказал собеседник издания.

Ранее, в понедельник, Рязанский сказал, что в Совете Федерации не исключают закрытия границ России и сокращения в целом количества полетов из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал сенатор, добавив, что «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Политик отметил, что некоторые страны уже предприняли серьезные меры в связи с распространением коронавируса. Он привел в пример Израиль, где введен государственный карантин.

Рязанский считает, что режим всеобщей самоизоляции в России повторно вводиться не будет, так как сейчас «другие возможности медицины» и появился опыт диагностики и лечения COVID-19.

За последние сутки в России выявили 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 117 пациентов. Полностью выздоровел 3181 пациент.

Накануне вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов допустил возможность сохранения ограничений из-за этой инфекции в России еще на один-два года.

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