Азербайджан заявил об обстреле Гянджи баллистическими ракетами «Скад»

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в обстреле азербайджанского города Гянджа оперативно-тактическими баллистическими ракетами Р-17 «Скад».

«Согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин – ред.), ракеты, выпущенные в Гянджу, представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» / «Эльбрус». Об этом свидетельствуют осколки», ― написал Гаджиев в Twitter 17 октября.

According to ANAMA missiles fired to Ganja is SCUD/Elbrus Operative-Tactical Ballistic Missile. Fragments from the impact zone prove it. Targeting SCUD missile against densely populated civilians shows complete immorality and schizophrenic mindset of Armenia's pol-mil leaders pic.twitter.com/zXGbKmyvzS — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

Он также прикрепил фото осколков ракеты. В ночь с 16 на 17 октября Баку сообщил об обстреле территории Азербайджана со стороны Армении. По последним данным, погибли 12 человек, более 40 пострадали, разрушены не менее 20 домов в городе Гянджа.

В Ереване обвинения отвергли, заявив, что обстрелов территории Азербайджана не вели.

16 октября Азербайджан уже обвинял Армению в ударах по своей территории. В Баку заверяют, что обстрелам подвергилсь территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Агджабадинского и Физулинского районов.

«Скад» баллистическая ракета средней дальности, также может нести ядерный заряд. Максимальная скорость 1,7 км/с.

Отношения Армении и Азербайджана обострились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в ведении обстрелов в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, принадлежность которой оспаривают. Боевые действия продолжаются до сих пор, несмотря на достигнутую в Москве договоренность прекратить огонь.