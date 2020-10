Азербайджан заявил об обстреле Гянджи баллистическими ракетами «Скад»

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обвинил Армению в обстреле азербайджанского города Гянджа оперативно-тактическими баллистическими ракетами Р-17 «Скад».

«Согласно ANAMA (Национальное агентство по очистке территорий от мин – ред.), ракеты, выпущенные в Гянджу, представляют собой оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад» / «Эльбрус». Об этом свидетельствуют осколки», ― написал Гаджиев в Twitter 17 октября.

