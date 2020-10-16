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В ВОЗ заявили о затруднении охраны здоровья из-за одновременных гриппа и COVID

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Одновременное циркулирование гриппа и коронавируса затрудняет охрану здоровья. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов», ― цитирует его ТАСС.

Также глава ВОЗ подчеркнул, что многие из тех мер, которые применяются для предотвращения распространения коронавируса, эффективны и для борьбы против гриппа. В качестве примера он привел физическое дистанцирование, гигиена рук, проветривание помещений и ношение масок.

Ранее в этот день Гебрейесус назвал дексаметазон единственным эффективным лекарством в тяжелых случаях COVID-19.

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что Всемирная организация здравоохранения находится в контакте с институтом «Вектор» по второй российской вакцине от коронавируса. Она отметила, что ВОЗ сможет дать свой комментарий относительно того или иного лекарства только после того, как ее эксперты изучат результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 16 октября, на планете зарегистрировано свыше 39,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 29,5 млн.

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