ВОЗ подтвердила эффективность дексаметазона при COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал дексаметазон единственным эффективным лекарством в тяжелых случаях COVID-19. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве в пятницу, 16 октября.

«На настоящий момент кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме», — цитирует Гебрейесуса «РИА Новости».

В ходе брифинга главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что Всемирная организация здравоохранения находится в контакте с институтом «Вектор» по второй российской вакцине от COVID-19. Она отметила, что ВОЗ сможет дать свой комментарий относительно того или иного лекарства только после того как ее эксперты изучат результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины.

В июне Гебрейесус уже призывал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, он отмечал эффективность лекарства.

Российские ученые также рассказывали об особенностях применения дексаметазона при лечении COVID-19. По их мнению, этот противовоспалительный препарат имеет высокую эффективность при лечении тяжелых форм коронавирусной инфекции у пациентов, находящихся в реанимации, однако при легкой форме заболевания может вызвать побочные эффекты вплоть до летального исхода.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа в России. Препарат, разработанный специалистами Центра имени Гамалеи, назвали «Спутник V».

Вторую вакцину от этой инфекции разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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