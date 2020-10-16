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Мишустин утвердил план по повышению уровня занятости инвалидов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении плана мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–2024 годы. Соответствующий документ появился 16 октября на интернет-портале правовой информации.

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«Утвердить предлагаемый план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021–2024 годы», — говорится в распоряжении.

Планом, в частности, предполагается развитие дистанционных форм взаимодействия службы занятости с инвалидами, утверждение целевых показателей по трудоустройству инвалидов и обеспечение их достижения.

В конце сентября стало известно, что Минтруд планирует продлить введенный из-за коронавируса заочный порядок переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года.

В августе «Известия» сообщали, что в Госдуму внесен законопроект о повышении ежемесячной выплаты для неработающих россиян, которые ухаживают за инвалидами I группы. На данный момент такое пособие составляет 1,2 тыс. рублей в месяц. Депутаты предложили увеличить эту сумму до 10 тыс. рублей.

В марте Государственная дума приняла закон о штрафах за дискриминацию инвалидов и пенсионеров при оказании им услуг, пишет «Газета.ру».

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