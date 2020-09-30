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Минтруд продлит заочное переосвидетельствование инвалидности

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Минтруд планирует продлить введенный из-за коронавируса заочный порядок переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года.

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Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос члена комитата Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича, который просил Минтруд продлить данную меру еще на полгода.

Министерство отметило, что уже подготовила соответствующий проект постановления, который в настоящее время направлен на согласование с Пенсионным фондом, Фондом соцстрахования и другими ведомствами.

«Предусматривается внесение изменений… в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года», — цитирует ответ Минтруда 30 сентября «РИА Новости».

При этом документ предусматривает возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро.

В августе «Известия» сообщали, что в Госдуму внесен законопроект о повышении ежемесячной выплаты для неработающих россиян, которые ухаживают за инвалидами I группы. Сейчас такое пособие составляет 1200 рублей в месяц. Депутаты предложили увеличить эту сумму до 10 тыс. рублей.

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