Саркози оказался под угрозой тюремного срока до 10 лет

Наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет и штраф может грозить экс-президенту Франции Николя Саркози, которому предъявили обвинения в создании преступного сообщества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальную финансовую прокуратуру страны.

«Десять лет лишения свободы и штраф 150 тыс. евро предусматривается в случае, если преступное сообщество имело цель подготовить преступление, которое карается 10 годами заключения», — пояснила собеседница агентства.

В случае, если преступное сообщество действовало с целью подготовить преступление, за которое предусматривается как минимум пять лет тюрьмы, то наказание может составить пять лет заключения и 75 тыс. евро штрафа.

Представительница ведомства также уточнила, что по статье о преступном сообществе предусматриваются разные наказания в зависимости от совершенных деяний. Она добавила, что не располагает деталями дела, поэтому не может точно ответить, о каком деянии идет речь.

Ранее, 16 октября, национальная финансовая прокуратура Франции предъявила Саркози обвинения в участии в преступном сообществе по делу о предполагаемом финансировании его президентской кампании в 2007 году Ливией. Саркози в свою очередь пообещал доказать свою невиновность.

В марте 2018 года бывшему французскому лидеру предъявили обвинения в коррупции, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве ливийских государственных средств. Тогда он заявил в ходе допроса, что его обвинили без каких-либо вещественных доказательств — на основе заявлений бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, его сына, племянника, кузена, представителя, а также бывшего премьер-министра Зиада Такиеддина.

После 26-часового допроса политика оставили на свободе, но установили судебный контроль. Ему запрещено посещать Ливию, Египет, Тунис и ЮАР, общаться с другими фигурантами этого дела.

Расследование дела началось в 2012 году, после того как французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии €50 млн на нужды президентской кампании Саркози.

В 2016 году на допросе по этому делу Такиеддин сообщил, что в конце 2006 — начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму €5 млн.

Апелляционный суд Парижа в конце сентября 2020 года отклонил большинство жалоб адвокатов, которые оспаривают обоснованность расследования по делу о финансировании президентской кампании Саркози Ливией.