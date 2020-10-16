США почти исчерпали возможности введения санкций против России

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Роберт О'Брайен посетовал, что у американцев прочти не осталось поводов для введения новых санкций против России. Такое заявление он сделал в пятницу, 16 октября, в ходе выступления в Аспеновском институте.

«Проблема с русскими в том, что там практически нечего подвергать санкциям», — цитирует О'Брайена «РИА Новости» .

Как объяснил советник американского лидера, возможности для введения новых ограничительных мер в отношении Москвы сужаются из-за «удушающего характера» уже введенных санкций, отмечает «Газета.ру».

2 октября американский конгрессмен Брэд Шерман на своем сайте анонсировал внесение в конгресс США законопроекта, содержащего новые санкции против России из-за ее «вмешательства» в американские выборы.

Являясь одним из авторов документа, Шерман пояснил, что инициатива предполагает запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать Москву, в частности предлагается ввести запрет на покупку российских государственных облигаций и других долговых инструментов.

23 сентября стало известно, что США расширили санкционные списки. В них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии. Некоторые из компаний, по мнению американцев, якобы связаны с иностранным вмешательством в выборы США.

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США впали в так называемую санкционную зависимость и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.

В феврале США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

США, ЕС и украинские власти ввели санкции против России после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, а Запад возложил ответственность за конфликт на Москву.