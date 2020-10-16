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Экскурсии отменили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

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В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» отменили экскурсии и массовые мероприятия. Причина — ограничения по коронавирусу, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Запрет введен на две недели.

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Как пишет ИА «Крыминформ», в ближайшие выходные в Херсонесе должны были состояться фестиваль и международный форум. В то же время территория музея, экспозиционные и выставочные залы остаются открытыми для посещения.

Ранее в Севастополе на две недели закрыли кинотеатры и театры, отменили экскурсии из-за роста числа выявленных случаев COVID-19.

9 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к родителям с просьбой не брать детей на юг из-за роста заражений коронавирусной инфекцией. Она также призвала к обязательному соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

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