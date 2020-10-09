Попова посоветовала не брать детей на отдых на юг

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала не везти детей на юг из-за роста заражений коронавирусной инфекцией, а также призвала обязательно соблюдать масочный режим в общественном транспорте. Об этом в четверг, 8 октября, она заявила в интервью «Российской газете».

«Сомневаюсь, что будет правильным решением ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, это тоже перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России. Мы это с вами отмечаем, видим по цифрам. Наверное, провести это время с ребенком дома или, если есть возможность, где-то на даче на свежем воздухе ― это было бы лучшим вариантом», ― сказала она.

Говоря про новогодние праздники, глава ведомства отметила, что разные страны оценивают новый туристический сезон по-разному. Для России опыт «по внутренним перемещениям был невероятным удачным» и, как подчеркнула Попова, им можно будет воспользоваться, но обстоятельства с эпидситуацией будут понятны «чуть-чуть попозже».

Она также предупредила, что взрослым и детям следует обязательно носить маску в общественном транспорте.

Власти Севастополя рассматривают возможность возобновления тестирования на коронавирус при въезде, заявил в четверг губернатор города Михаил Развожаев. Также глава города добавил, что с 12 октября вновь вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий. Помимо этого, в общественном транспорте и закрытых помещениях введен масочный режим, а людям старше 65 лет рекомендовали соблюдать режим самоизоляции и перейти на удаленный формат работы.

Ранее в этот день помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что ведомство рекомендует россиянам провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавируса, а также отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта.

Кроме того, в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

По последним данным, в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

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