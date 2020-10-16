В Софии началась очередная антиправительственная акция

Массовая акция протеста под названием «Великое народное восстание – 5» началась в пятницу в столице Болгарии Софии. Об этом 16 октября сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Он отметил, что участие в акции принимает несколько сотен человек из разных городов страны. Протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым, главного прокурора Ивана Гешева и проведения досрочных парламентских выборов.

По словам журналиста, акция проходит без инцидентов. Полиция проверяет каждого митингующего на наличие запрещенных на массовых мероприятиях предметов. Здания правительства и парламента оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Ожидается, что протест завершится около полуночи.

В августе Борисов в обращении к гражданам заявил о планах изменить конституцию страны, так как, по его мнению, пришло время для «перезагрузки государства».

В ответ на это президент Болгарии Румен Радев заявил, что инициатива Борисова изменить конституцию демонстрирует его пренебрежение к основному закону страны, пишет «Газета.ру».

В июле участники акции разыграли спектакль, пародирующий премьер-министра и главного прокурора, а также забросали свиными ушами здание совета министров, выкрикивая лозунг «В отставку!».

Антиправительственные массовые протесты в Болгарии продолжаются уже 100 дней. Протестующие требуют независимости судебной власти, финансовых льгот и эффективных налоговых механизмов для среднего и малого бизнеса.