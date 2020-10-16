Мурашко рассказал о качестве выпускаемых медизделий в условиях пандемии

Качество медицинских изделий, которые в России регистрируются по ускоренной процедуре для борьбы с пандемией коронавируса, не пострадало. Об этом заявил 16 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Качество проверялось, <...> напрямую в лабораториях, и лаборатории, которые выпускали изделия, — они <...> сами контролируют качество. То, что прошло через процедуру выпуска, особенно через государственные лаборатории, гарантировано, что оно соответствует требованиям безопасности и качества», — приводит ТАСС слова Мурашко.

На этой неделе стало известно, что в первые семь месяцев 2020 года экспорт российских медицинских изделий, оптики, приборов и медтехники составил $673,32 млн, пишет «Газета.ру».

В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что никаких проблем со средствами индивидуальной защиты в случае второй волны коронавируса в России не будет.

В конце мая стало известно, что правительство России планирует создать запас медицинских масок, антисептиков, медицинских изделий и лекарств, чтобы избежать дефицита и роста цен во время эпидемий и скачков спроса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.