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Глава Twitter назвал ошибкой блокировку публикации о переписке сына Байдена

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Глава соцсети Twitter Джек Дорси заявил на фоне ограничения доступа к публикации газеты New York Post, что блокирование ссылок без объяснения было ошибкой.

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«Прямая блокировка URL-адресов была ошибочной. Поэтому мы обновили нашу политику и средства корректировки (ошибок. ― Ред.). Наша задача состоит в том, чтобы приводить контекст. Теперь у нас имеются возможности добиться этого», ― написал он в своем Twitter.

Ранее 14 октября издание New York Post написало, что соцсеть ограничила доступ пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни к ее личному аккаунту после того, как она поделилась публикацией газеты, в которой содержится информация из конфиденциальной переписки советника руководства украинской компании Burisma Вадима Пожарского и Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

В тот же день американская компания Facebook ограничила распространение на своей платформе публикации газеты New York Post, в которой содержится информация из конфиденциальной переписки Хантера Байдена.

11 ноября 2019 года украинский депутат Андрей Деркач обвинил Хантера Байдена в получении средств от Burisma через компанию-посредника Rosemont Seneca Boa. По данным депутата, в пользу посредников и Байдена-младшего в общей сложности было переведено как минимум $16,5 млн.

Также он добавил, что ранее финансовая разведка Латвии передала генпрокуратуре и госфинмониторингу Украины материалы о возможной причастности Хантера Байдена к коррупционным схемам.

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