Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19, в частности, «Авифавир» и «Арепливир». Об этом заявили в пресс-службу ведомства в пятницу, 16 октября.

«Изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы министерства.

Так, упаковка «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 мг. и количестве 10 шт. будет стоить 1 тыс. рублей; 40 шт. — 4 тыс. рублей; 50 шт. — 5 тыс. рублей.

В свою очередь стоимость 40 таблеток «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 мг. составит 4 тыс. рублей; 100 шт. — 10 тыс. рублей.

Цену препарата «Илсира» (ЗАО «Биокад») в дозировке 180 мг/мл. зарегистрируют на уровне 47 531 рублей.

Зарегистрированные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.

Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что стоимость «Фавипиравира» после регистрации цены снизится минимум в два раза. Цена упаковки в 50 таблеток в субъектах страны составит 5500 рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок.

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