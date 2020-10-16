Прямой эфир

Минздрав зарегистрировал предельные цены на лекарства от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав зарегистрировал предельные отпускные цены на лекарства от COVID-19, в частности, «Авифавир» и «Арепливир». Об этом заявили в пресс-службу ведомства в пятницу, 16 октября.

«Изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения», — приводит «РИА Новости» слова пресс-службы министерства.

Так, упаковка «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 мг. и количестве 10 шт. будет стоить 1 тыс. рублей; 40 шт. — 4 тыс. рублей; 50 шт. — 5 тыс. рублей.

В свою очередь стоимость 40 таблеток «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 мг. составит 4 тыс. рублей; 100 шт. — 10 тыс. рублей.

Цену препарата «Илсира» (ЗАО «Биокад») в дозировке 180 мг/мл. зарегистрируют на уровне 47 531 рублей.

Зарегистрированные цены не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.

Ранее в пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что стоимость «Фавипиравира» после регистрации цены снизится минимум в два раза. Цена упаковки в 50 таблеток в субъектах страны составит 5500 рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок.

Новость дополняется

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020