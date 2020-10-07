Аптеки России продали более 500 упаковок нового препарата от коронавируса

С начала аптечных продаж «Арепливира» и «Коронавира» — препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира — россияне купили более 500 упаковок. Об этом рассказали «Известиям» аналитики фармацевтического рынка в среду, 7 октября.

Отмечается, что минимальная отпускная стоимость этих лекарств составляет 11 550 рублей.

Как заявили «Известиям» в аналитической компании «Альфарм», розничные продажи препаратов на основе фавипиравира начались еще летом. Согласно базе данных мониторинга аптечных продаж компании, средняя отпускная цена упаковки такого лекарства в июле составила 17 тыс. рублей.

В конце октября в аптеках появится третий подобный препарат — «Авифавир» — с приходом которого цены на средства против коронавируса начнут снижаться, считают специалисты отрасли.

Однако директор Института медицинской паразитологии имени Марциновского вирусолог Александр Лукашев сообщил, что фавипиравир может вызывать «значительные побочные эффекты», поэтому применять его самостоятельно, без контроля врача «крайне не рекомендуется».

Подробнее читайте в материале «Известий»: Антикоронный номер: аптеки продали уже более 500 упаковок фавипиравира