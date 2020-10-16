В ФАС заявили о двукратном снижении цены на «Фавипиравир» в рознице

Стоимость препарата для лечения от коронавируса «Фавипиравир» после регистрации цены снизится как минимум вдвое. Об этом сообщила 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Ведомство согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку.

«После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5500 рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок», — говорится в заявлении на сайте ФАС.

Таким образом, размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%. По прогнозам ведомства, это повысит доступность лекарства для граждан.

«Если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 рублей до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (упаковка 50 таблеток)», — уточнили в антимонопольной службе.

14 октября правительство России включило фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет «Газета.ру».

Ранее, в октябре, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в стране не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира.

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