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В ФАС заявили о двукратном снижении цены на «Фавипиравир» в рознице

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Стоимость препарата для лечения от коронавируса «Фавипиравир» после регистрации цены снизится как минимум вдвое. Об этом сообщила 16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

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Ведомство согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на лекарственный препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир в размере 100 рублей за таблетку.

«После регистрации предельной отпускной цены на фавипиравир его стоимость за упаковку 50 таблеток в субъектах РФ составит 5500 рублей, включая НДС, без учета региональных надбавок», — говорится в заявлении на сайте ФАС.

Таким образом, размер снижения предельной отпускной цены на препарат составил более 50%. По прогнозам ведомства, это повысит доступность лекарства для граждан.

«Если на сегодняшний день розничная цена на фавипиравир в аптеках Москвы составляет от 11 320 рублей до 16 306 рублей, то после регистрации его предельной отпускной цены максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (упаковка 50 таблеток)», — уточнили в антимонопольной службе.

14 октября правительство России включило фавипиравир в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, пишет «Газета.ру».

Ранее, в октябре, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в стране не зафиксировано случаев серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения пациентов с коронавирусом на базе фавипиравира.

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