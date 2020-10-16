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В Минпросвещения опровергли массовые закрытия школ России из-за COVID-19

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Массовых закрытий российских школ из-за коронавируса не наблюдается. Об этом в пятницу, 16 октября, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

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«Те случаи, которые есть и в других регионах, они единичные, каких-то массовых закрытий школ нет», ― сказал он журналистам.

Также глава ведомства добавил, что эпидемиологическая ситуация в школах управляемая и каких-либо оснований для серьезных опасений на этот счет нет.

Ранее в этот день Кравцов подчеркнул, что в ведомстве нет планов по переводу российских школ на дистанционное обучение.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о переводе учеников старших классов (с 6-го по 11-й) московских школ на дистанционное обучение на период с 19 октября по 1 ноября.

Отмечалось, что осенние каникулы, увеличенные до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 — за последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровело 1 056 582 человека.

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