Москвичей предупредили об усилении ветра ночью

Ведущий сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков предупредил жителей столицы об усилении ветра в ночь с 16 на 17 октября.

«В субботу вечером и весь день воскресенья погода будет определяться циклоном, там очень сильный ветер, ожидаем до 13 м/с», — цитирует слова синоптика «РИА Новости».

Гидрометцентр России также сообщил об опасности от усиления ветра 17–18 октября в ряде регионов России: в Красноярском крае, Иркутской области, республиках Тыва, Хакасия и Алтай.

МЧС в связи с предупреждениями метеослужб напомнило о том, что, находясь на улице в таких условиях, необходимо обходить стороной шаткие конструкции, рекламные щиты и деревья, а также держаться подальше от сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Ранее синоптики обещали похолодание в центральных регионах страны. В Московском регионе в предстоящие выходные возможны слабые ночные заморозки.