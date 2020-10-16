Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» выпустят в конце октября

Первую пострегистрационную серию российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» выпустят в конце октября. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора в пятницу, 16 октября.

«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», — заявили в ведомстве «РИА Новости».

В Роспотребнадзоре отметили, что пострегистрационные испытания препарата начнутся в ближайшее время, но «точная дата пока не определена». Прививать людей из группы риска планируется и вне рамок исследования.

«В настоящее время с зарубежными странами не заключено соглашений о поставке вакцины», — добавили в ведомстве.

О регистрации второй российской вакцины от коронавируса объявил президент РФ Владимир Путин 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Российский лидер призвал наращивать производство двух российских вакцин от COVID-19 и в первую очередь обеспечить препаратами отечественный рынок.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях этой вакцины поучаствуют 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия препарата будет состоять из 60 тыс. доз.

Первую в России и в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи и назвали «Спутник V».

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