На Украине задумались о легализации медицинского каннабиса

Президент Украины Владимир Зеленский намерен узнать мнение жителей страны о легализации каннабиса в медицинских целях, чтобы поставить точку в этом вопросе. Об этом сообщила 16 октября пресс-служба главы государства.

«Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится всё больше. Были также попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной раде, которые могли бы внедрить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее», — говорится в заявлении.

Использование каннабиса, как отмечают в офисе Зеленского, может стать альтернативой для людей с онкозаболеваниями, которые на текущий момент вынуждены принимать тяжелые препараты для обезболивания. Кроме того, применять медицинскую марихуану рекомендовано и для людей с депрессиями и посттравматическими расстройствами.

«Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и применяет с пользой для народа все существующие возможности», — подчеркнули в пресс-службе Зеленского.

Таким образом, власти приняли решение задать данный вопрос гражданам на всеукраинском опросе, который пройдет во время региональных выборов 25 октября.

Накануне в украинской прессе были опубликованы все пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам. Первые два касаются введения пожизненного заключения для крупных коррупционеров и создания свободной экономической зоны в Донбассе.

Также граждан спросят о сокращении Верховной рады с 450 до 300 депутатов и выходе Украины из Будапештского меморандума, согласно которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии своей целостности, пишет «Газета.ру».