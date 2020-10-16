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Эксперт назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Уровень заболеваемости COVID-19 в России и в мире не выходит за рамки обычного эпидемиологического процесса, выход на плато может произойти в конце ноября. Об этом заявил в пятницу, 16 октября, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

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«Возможно, где-то к концу ноября (произойдет выход на плато. — Ред.). Кто слабее — переболеют, остальные адаптируются к зиме, произойдет своего рода переключение иммунитета», — цитирует его «Интерфакс».

По словам специалиста, в России на ситуацию с коронавирусом влияет климатический фактор, а также рост заболеваемости обычными ОРВИ.

Шестопалов подчеркнул, что в южных странах со стабильно теплым климатом заболеваемость остается низкой и не растет, притом что практически все смерти от COVID-19 в этих странах связаны с завозом инфекции.

Днем ранее вирусологи назвали преждевременными разговоры о выходе РФ на плато по по коронавирусу.

14 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что доля заболевших COVID-19 с симптомами в стране снизилась до 69,8%.

Ранее в октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в РФ и других странах и пришла к выводу, что на данный момент смысла в ограничении экономики нет.

По состоянию на 16 октября, в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 369 313, в том числе 15 150 — за последние сутки. Вылечились 1 056 582 человека. Зафиксировано 23 723 случая летального исхода.

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