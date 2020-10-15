Вирусологи назвали преждевременными разговоры о выходе РФ на плато по COVID-19

Пока рано говорить о выходе на плато по коронавирусу в России и следует подождать до понедельника. Об этом сообщили «РИА Новости» опрошенные 15 октября вирусологи.

«Нет, надо подождать, надо еще наблюдать, еще рано говорить про плато», — прокомментировал последние цифры по заболеваемости COVID-19 доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его словам, уже к понедельнику будет понятно, приближаемся мы к плато или нет.

Аналогичную точку зрения выразил член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

«13–14–13 тыс. — колебания вокруг одних и тех же показателей. Но о каком плато можно говорить? Цифры прыгают все-таки значительно. На всю страну, конечно, это не много, но тенденция пока не просматривается. Чтобы можно было говорить о выходе на плато, показатели должны быть очень родственными, плюс-минус 100 случаев», — объяснил Зуев.

За минувшие сутки в 85 регионах России было зафиксировано 13 754 заболевших COVID-19, причем из них 24,9% — без клинических проявлений болезни, пишет «Газета.ру».

Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что доля заболевших COVID-19 с симптомами в стране снизилась до 69,8%.

Несколько дней назад глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила заболеваемость COVID-19 в России и других странах и пришла к выводу, что на данный момент нет смысла в ограничении экономики.

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