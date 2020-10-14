Голикова сообщила о снижении доли заразившихся COVID-19 в России до 69,8%

Доля заразившихся коронавирусом с симптомами в России снизилась до 69,8%, сообщила в среду, 14 октября, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства.

«Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на 3 [процентных пункта] снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания — с 73 до 69,8%», — сказала она.

По ее словам, в шести регионах России охват тестирования на наличие инфекции остается ниже нормативного. Голикова попросила обратить руководство регионов на это «самое пристальное внимание».

Вице-премьер также прокомментировала готовность российских субъектов к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

«В ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых субъектах Российской Федерации — чуть более недели», — подчеркнула Голикова.

Зампред правительства добавила, что на данный момент в России свободны 24% коек, открытых для пациентов с инфекцией.

В ходе совещания Голикова также рассказала, что вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Центре имени Чумакова, стартует 19 октября.

13 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

По данным на 14 октября, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек. За последние сутки инфекция обнаружена у 14 231 человека.

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