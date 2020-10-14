Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса
Общество
Путин призвал наращивать производство двух российских вакцин от коронавируса
Общество
Голикова рассказала о самочувствии после прививки вакциной от «Вектора»
Общество
Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса
Сюжет:

Голикова сообщила о снижении доли заразившихся COVID-19 в России до 69,8%

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доля заразившихся коронавирусом с симптомами в России снизилась до 69,8%, сообщила в среду, 14 октября, вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства.

У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность
По уже проданным продуктам граждане получили не менее 300 млн рублей компенсаций

«Несмотря на общее увеличение числа случаев, за последний месяц на 3 [процентных пункта] снизилась доля форм с клиническими проявлениями заболевания — с 73 до 69,8%», — сказала она.

По ее словам, в шести регионах России охват тестирования на наличие инфекции остается ниже нормативного. Голикова попросила обратить руководство регионов на это «самое пристальное внимание».

Вице-премьер также прокомментировала готовность российских субъектов к осенне-зимнему эпидемическому сезону.

«В ряде регионов запас средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, в которых лечат больных новой коронавирусной инфекцией, составляет менее одного месяца. А в некоторых субъектах Российской Федерации — чуть более недели», — подчеркнула Голикова.

Зампред правительства добавила, что на данный момент в России свободны 24% коек, открытых для пациентов с инфекцией.

В ходе совещания Голикова также рассказала, что вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в Центре имени Чумакова, стартует 19 октября.

13 октября замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что рост числа заболевших COVID-19 продлится примерно 20 дней, то есть до первой декады ноября. Увеличение числа заразившихся он назвал ожидаемым.

По данным на 14 октября, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек. За последние сутки инфекция обнаружена у 14 231 человека.

к

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020