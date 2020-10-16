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В Киеве заявили о способности взять в плен глав ДНР и ЛНР

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Украинские военные могут взять в плен лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявил заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

Гибель Захарченко — не тема для телефонных переговоров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры России, Германии и Франции не планируют обсуждать убийство главы ДНР по телефону

«Да, это задача, которую можно выполнить», — ответил он журналисту издания «Обозреватель».

Кривонос похвастался, что ВСУ уже проводили успешные операции на территории ДНР и ЛНР, напомнив, что в 2017 году военные убили начальника народной милиции ЛНР Олега Анащенко.

По его словам, тогда двое «украинских воинов» справились с поставленной задачей и даже остались в живых, но попали в плен. В декабре прошлого года их обменяли на захваченных ополченцев.

В июле стало известно, что на Украине задержали экс-сотрудника СБУ Андрея Байдалу, которого в ДНР считают причастным к убийству главы республики Александра Захарченко.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что к произошедшему причастны украинские силовики.

В марте бывший сотрудник СБУ Олег Сугерей рассказал СМИ, как проводилась операция по устранению командира донбасского батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви).

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