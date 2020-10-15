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В СНБО Украины пригрозили России «потоком гробов» в случае войны

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Война между Россией и Украиной обернется для первой «потоком гробов», заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

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По его мнению, Москва хочет дестабилизировать Украину и может «ментально начать агрессию».

В то же время Кривонос признал, что военный потенциал России гораздо выше украинского. Однако, в случае конфликта якобы не будет «стоять вопрос количественного и качественного соотношения», а украинские военные смогут нанести серьезный урон российской стороне.

«Украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти 6,5 лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие», — сказал Кривонос в интервью «Обозревателю».

По его словам, РФ в случае войны получит «потоки гробов» и урон, сравнимый с потерями во время Чеченской войны.

При этом противоречия в украинском обществе Кривонос списал на действия России. По его мнению, что Москва хочет сделать так, чтобы Украина «сама себя внутри дестабилизировала».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота в стране. При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Москву, и заявляют о ведении боевых действий именно против РФ.

В то же время украинские политики регулярно заявляют о подготовке Москвы к «вторжению и военной агрессии». Российская сторона не раз отмечала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и призывала Киев к урегулированию.

В сентябре ныне бывший замглавы делегации Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин на заседании рады заявил, что нет доказательств и признаков войны России и Украины. Вскоре его уволили с поста.

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