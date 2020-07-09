Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться: зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.

Неаль отметил, что в конце июня сначала глава МИДа Украины Василий Бондар увидел угрозу нападения российских войск во время учений, затем главком ВМС страны Алексей Неижпапа сообщил о подготовке к полномасштабной конфронтации.

По мнению французского журналиста, описанные сценарии вторжения «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения».

Так, в Киеве полагали, что военные действия начнутся из-за поправок в российскую конституцию, которые кстати поддержало большинство россиян, или из-за проблем с водой в Крыму. Которые уже также практически решены.

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.

Скептически журналист отнесся и к угрозам Украины, которая заявляла, что новые ракеты «Нептун» могут ударить по Крыму. Журналист напомнил, что РФ обеспечена прекрасными противоракетными системами.

«Россия не собирается вторгаться в соседнюю страну, и в отличие от ряда западных коллег российские лидеры не хотят устраивать бомбардировки и военные операции в других государствах», — подчеркнул Неаль.

В начале июля Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией. Слова украинского главкома ВМС в РФ назвали провокацией.