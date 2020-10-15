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Дело об убийстве возбудили после исчезновения 12-летней девочки в Москве

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В Москве пропала 12-летняя девочка. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом в четверг, 15 октября, сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета России.

По данным следователей, Шабона Ф. пропала 14 октября после того, как вышла из своего дома на Филевском бульваре. Для ее поисков был создан оперативный штаб, подчеркнули в СК.

«К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, а также волонтеры», — подчеркнули в ведомстве.

9 октября отделение Следственного комитета (СК) России по Тверской области сообщило о пропаже десятилетней девочки. 7 октября она ушла из своего дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района.

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