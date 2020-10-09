СК сообщил о пропаже десятилетней девочки в Тверской области

Десятилетняя девочка пропала в Тверской области.Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает региональное отделение Следственного комитета (СК) России.

«Поступило сообщение о безвестном исчезновении малолетней девочки 2010 года рождения, которая 7 октября ушла из дома, расположенного в деревне 1-е Мая Конаковского района, и до настоящего времени о её местонахождении ничего не известно», — говорится в заявлении.

По данному факту ведомство организовало поисковые мероприятия и доследственную проверку, передает RT.

Следователи опросили родственников пропавшего ребенка. Устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

12 сентября сообщалось, что в московском Черкизовском парке потерялся ребенок. К его поискам подключились спасатели и полиция.