Заповедник в Башкирии приостановил экскурсии из-за коронавируса

В заповеднике «Шульган-Таш» в Башкортостане приостановили проведение экскурсий. Ситуация связана с угрозой распространения коронавируса в республике.

Экскурсии не будут проводиться с 17 октября по 1 ноября. В этот же период ограничено заселение в гостевые домики. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Администрация заповедника просит граждан воздержаться от поездок в Капову пещеру, которая входит в экскурсионный комплекс.

За прошедшие сутки в Башкортостане зарегистрировано 216 пациентов с внебольничной пневмонией и 65 пациентов с коронавирусом. Лицам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

За минувшие сутки в России выявлено 13 754 новых случая заболевания COVID-19. Больше всего пациентов с коронавирусом оказалось в Москве (3942), Санкт-Петербурге (638) и Подмосковье (439). Полностью вылечились 8392 человека.