Немецкая компания подтвердила контракт на обслуживание борта «Белавиа»

Немецкая компания Lufthansa Technik подтвердила, что самолет белорусской компании «Белавиа» находится у нее на обслуживании в соответствии с контрактом. Об этом в четверг «РИА Новости» сообщил представитель компании Вольфганг Райнерт.

«Мы можем подтвердить, что работы по всем самолетам клиентов, которые находятся сейчас в Гамбурге, ведутся в плановом режиме. Договор по текущему обслуживанию самолета «Белавиа» обсуждался и был заключен несколько месяцев назад», — сказал собеседник агентства.

Райнерт при этом не смог уточнить, является ли этот самолет бортом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он отметил, что такой информацией располагает «Белавиа». Несмотря на призывы рабочих, компания выполняет все контракты, сообщил представитель Lufthansa Technik.

«Как предприятие, работающее на глобальном рынке, мы следуем действующим национальным и международным нормам экспортного контроля. Мы последовательно следим за развитием событий в этой сфере и им следуем», — отметил Райнерт.

Он добавил, что все действующие контракты, которые отвечают правовым требованиям, будут реализованы в соответствии с договорами.

Днем ранее украинский портал InfoResist сообщил, что сотрудники Lufthansa Technik якобы отказались обслуживать самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики происходят стычки силовиков и протестующих.

Страны Запада отказались признавать победу Лукашенко, а Евросоюз ввел санкции против белорусских властей. Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сразу после выборов уехала в Литву.