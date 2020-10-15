Горький октябрь: с чем сборная России столкнулась в Лиге наций

Выступление сборной России в октябрьском мини-цикле стоит признать скорее неудачным. Еще как-то можно понять поражение от Швеции в контрольном матче (1:2) — все же ротация состава и эксперименты. Но ничейные результаты в официальных встречах — с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) — это уже серьезная проблема. Для команды Станислава Черчесова прямо сейчас приоритетны две задачи: это первое место в группе Лиги наций и выход в элитный дивизион. А еще — более высокое место в рейтинге ФИФА и попадание во вторую корзину перед жеребьевкой отборочного турнира чемпионата мира-2022. «Известия» выясняли, насколько неудачные результаты сборной осложнили её положение.

Эксперименты с Турцией

Контрольный матч со шведами запомнился экспериментами с составом и дебютами. Здесь и Джанаев в воротах, и Кутепов в центре обороны. А еще — новички: Мостовой и Соболев. Последнему игра запомнится особенно — Александр забил единственный гол россиян после розыгрыша углового. Ротация в обороне оказалась неудачной, два пропущенных мяча при коллективных ошибках. Не клеилось и с атакой, последнего действия в завершении — передачи и удара — не хватало.

Матч стал показательным в контексте предстоящего Евро-2021, где Россия сыграет в одной группе с Данией. Командой, очень схожей со манере игры со шведами: есть звезды, и есть четкая коллективная тактика.

Горький октябрь Матч Лиги Наций между сборной России и сборной Турции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Официальный матч в Лиге наций — другой состав, максимально приближенный к основному. И в первом тайме казалось, что мы видим привычную нам сборную России последних лет. Прессинг, забросы на Дзюбу, попытки комбинировать в атаке. Так был забит гол — очень качественный пас Зобнина и не менее эффективное завершение от Антона Миранчука.

Вторая половина встречи — провал с точки зрения физической готовности. Турция активизировалась, в частности, выпустила скоростного хавбека Юндера под уставшего Жиркова. А Россия подсела к своим воротам, редко выбегая в контратаки. Замены Черчесова только ухудшили ситуацию. Черышев не помогал обороняться на левом фланге, а Мостовой вообще был заменен обратно.

Недооценка Венгрии

Снова ситуация тревожная, ибо два разных тайма. На этот раз провалили первую половину встречи. Лучшая характеристика тому — удары: всего один нанесла сборная России, в то время как соперник — четыре.

Горький октябрь Андрей Мостовой в матче Лиги Наций против сборной Турции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Второй тайм — ситуация обратная. Постоянное давление, усиление флангов, а еще грамотные замены. Для начала Черчесов выпустил двух креативщиков: Мостового и Бакаева. А в концовке вообще провернул неожиданный ход, добавив в пару к Дзюбе второго габаритного форварда — Соболева. Эффект был: венгры редко угрожали воротам россиян, а вот наши обложили штрафную соперника. Просто не повезло, за весь матч сборная России попала в створ лишь однажды.

Причина провала в первом тайме очевидна — не тот настрой. Казалось бы, у Венгрии не было ряда основных игроков, особой мотивации (главный матч для них — с Исландией за выход на Евро-2020). Однако сборная России оппонента недооценила — венгры стояли стеной у своих ворот.

— Проблемы сборной точно не в усталости или недонастрое, — заявил «Известиям» экс-футболист национальной команды Александр Мостовой. — Сейчас все находятся в одинаковых условиях, у всех плотный график. Кадровые проблемы? Конечно, не хватало ряда игроков: Головина, Джикии, Фернандеса. Но есть и другие футболисты, которые должны быть готовы заменить отсутствующих. Поэтому с этим я бы тоже не связывал результаты последнего матча. Просто многие все еще живут чемпионатом мира, который закончился два с половиной года назад. Все время вспоминают ту картинку, некоторые даже говорят об успешном выступлении, хотя россияне там ничего не выиграли и даже не вошли в тройку. В прошлой Лиге наций мы тоже ничего не выиграли. Надо понимать, что у нас есть проблемы, и их немало. Хорошие игры будут чередоваться с плохими.

Горький октябрь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Схожее мнение высказал агент ряда футболистов национальной команды Александр Маньяков.

— Мне кажется, мы немного переоцениваем возможности нашей сборной, у нас слишком высокие ожидания, — пояснил «Известиям» Александр Маньяков. — На мой взгляд, из того набора игроков, что есть у Станислава Саламовича, он выжимает максимум. В каких-то матчах мы «выезжаем» именно за счет высочайшего тренерского мастерства. Как пример, давайте посмотрим на возраст футболистов обороны в матче с Венгрией. Крайние защитники: Жиркову — 37 лет, Смольникову — 32; центральные: Кудряшову — 33 года, Семенову — 31. Это возрастные ребята. Есть ли у нас альтернативы тем же Жиркову и Смольникову на фланге? Караваев, Фернандес. А еще? При этом надо понимать, что у Черчесова высокие требования к игрокам. Он ставит цели быть наверху европейских рейтингов, поэтому проецирует футболистов обороны на игру против топ-форвардов. Таких как Лукаку или Левандовски.

Также эксперт добавил, что все-таки стоит учесть, что между прошлым и новым сезоном РПЛ была очень короткая пауза.

Горький октябрь Юрий Жирков, Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Дмитрий Комбаров в матче Лиги Наций против сборной Турции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Плюс на забывайте, что это аномальный сезон, — продолжил Александр Маньяков. — У ребят практически не было отдыха, закончился один чемпионат и через полторы недели начался новый. А обойма у наших клубов не такая большая, во многом из-за финансовых проблем. Поэтому на игроков сборной выпадает колоссальная нагрузка. Да, мне могут возразить, что в той же Англии все футболисты привыкли играть в очень плотном графике. Но давайте не забывать, что в АПЛ клубы, во-первых, проводят широкую ротацию, во-вторых, комплектуются из лучших футболистов со всего мира. Они априори сильнее, выносливее, быстрее… Деньги позволяют клубам АПЛ собирать топ-футболистов.

Задачи на завтра

Следующие матчи в Лиге наций Россия проведет на выезде — в Турции и Сербии. Турки уже показали, что могут включать класс и находить болевые точки у соперника. Сербы не повторят ошибок сентября. Тогда они были плохо готовы функционально по сравнению с россиянами: внутренние чемпионаты в Европе возобновились позже, чем в РПЛ. Теперь такого не будет. Добавьте к этому звездные имена и получите опасного соперника.

В данной ситуации можно лишиться как первого места в группе и попадания в Лигу А, так и необходимого рейтинга ФИФА для второй корзины. И то, и другое — печально. Мы же тоже хотим побеждать Испанию, как это сделала Украина. А еще облегчить себе задачу попадания в Катар.

Горький октябрь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но есть и положительный момент. Во-первых, вернутся те, кто пропустил октябрьские матчи из-за травм. Это — Алексей Миранчук и Головин, являющиеся важными футболистами для сборной. От них исходит креатив. Во-вторых, ожидается возвращение и тех, кто не участвовал в предыдущих матчах из-за подозрительных тестов на коронавирус: Гильерме и двух основных защитников сборной — Джикии и Фернандеса.

Конечно, от подобных вещей в современном мире не застрахован никто (будем верить в дальнейшие отрицательные тесты на ковид). Однако команда обретет ту целостность, которой ей не хватало в октябрьском мини-цикле. Наверное, хватит экспериментировать. Надо решать локальные задачи: первое место и рейтинг. А еще планомерно готовиться к Евро-2021. Неудачно выступить там Россия просто не имеет права.