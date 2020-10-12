Держи Карамана: как Россия упустила победу над Турцией

Футболисты сборной России после отличного первого тайма в домашнем матче с Турцией не смогли одержать итоговую победу и впервые в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА потеряли очки. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» закончилась со счётом 1:1. Первый гол в этой игре забил полузащитник нашей команды Антон Миранчук. Восстановил равновесие турецкий нападающий Кенан Караман. Не самый удачный итог встречи не помешал подопечным Станислава Черчесова сохранить первое место в группе, но ближайший преследователь – сборная Венгрии – отстаёт уже всего на одно очко.

Стартовый состав сборной России почти не изменился по сравнению с предыдущей игрой Лиги наций, состоявшейся больше месяца назад. Тогда наша команда победила на выезде венгров (3:2). С тех пор выбывшего из-за подозрений на коронавирус (опровергнутых лишь в пятницу) Георгия Джикию в центре заменил Фёдор Кудряшов, передвинутый в пару к Андрею Семёнову с левого фланга, где его сменил Юрий Жирков, в Будапеште вышедший на замену.

А на другой – правой бровке обороны – не смог сыграть Марио Фернандес, которого также пришлось изолировать от команды из-за подозрений на ковид, возникших уже перед игрой с Турцией. Ранее, перед четверговым контрольным матчем со Швецией (1:2) подобное случилось с Джикией и вратарём Маринато Гильерме, из-за чего они были вынуждены пропустить обе игры на прошедшей неделе.

Вновь, как и во встрече со шведами, Россия могла рассчитывать на поддержку трибун, реализовав чуть менее 5000 билетов. Весь первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе хозяев. Наши игроки почти не выпускали соперника со своей половины поля, но долгое время не доводили дело до голевых моментов.

Первую реальную возможность открыть счёт на 24-й минуте получил Далер Кузяев. Вратарь гостей Мерт Гюнок неудачно вынес мяч, попав в Алексея Ионова, который начал быструю комбинацию, Артём Дзюба вывел Кузяева один на один с голкипером, но не смог его переиграть. Но уже через четыре минуты Россия повела: Роман Зобнин прошёл с центра поля до штрафной площади турок, сделал прострел, Дзюба пропустил мяч мимо себя и Антон Миранчук пробил точно в ворота.

До перерыва еще одну отличную возможность забить снова имел Кузяев, также получивший пас от Дзюбы. Но удар Далера в дальний угол оказался неточным. Как показала практика, нереализованные моменты при подавляющем преимуществе в итоге аукнулись нашей сборной.

После перерыва она старалась контролировать мяч, но уже не так активно атаковала. И тогда турки стали перехватывать инициативу. Сначала в штангу попал Бурак Йылмаз, а на 62-й минуте Кенан Караман сравнял счёт. Примерно до 70-й минуты преимущество было исключительно на стороне гостей.

И они создали ещё два отличных момента. Мощный удар Дженгиза Ундера чудом отбил российский вратарь Антон Шунин. А на 79-й минуте тот же Ундер пробил в перекладину. До этого примерно с 70-й по 75-ю минуты наша команда вновь захватила преимущество и даже едва не забила. Но Гюнок сумел парировать непростой удар вышедшего на замену Андрея Мостового, а Дзюба с отскока также пробил во вратаря.

- Наша команда в очередной раз столкнулась с проблемой функциональной готовности, не позволяющей держать высокий темп на протяжении всего матча, - поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. – Мы уже в сентябрьских матчах с сербами и венграми имели проблемы во вторых таймах. Особенно это коснулось игры с Венгрией, когда, ведя 3:0, позволили сопернику дважды забить и едва не упустили победу. Трудно сказать, связано ли это с тем, что клубы готовят футболистов не лучшим образом, или просто летние сложности из-за скомканного ковидом календаря сказались. Но сейчас, если не получается реализовать все свои моменты с самого начала, приходится или вытягивать матч на морально-волевых, или освежать игру заменами. Но последнее не всегда удаётся. И сейчас перед нашимо тренерским штабом непростая дилемма - как справиться с этими проблемами в следующих матчах и сохранить первое место в группе.

Матч в итоге так и закончился со счётом 1:1. После трёх туров Россия с семью очками продолжает лидировать в своей группе. У Венгрии, победившей на выезде Сербию (1:0) теперь шесть баллов. Именно с этой командой подопечные Черчесова сыграют в среду в Москве. Турки набрали два очка, сербы – одно.