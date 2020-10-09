Исак не в тон: почему не стоит переживать из-за поражения нашей сборной

Октябрьский сбор начался для национальной команды России по футболу неудачно: подопечные Станислава Черчесова проиграли дома контрольный матч против Швеции (1:2). Счет ударом головой из центра штрафной открыл нападающий скандинавской сборной Александер Исак. Ближе к концу матча преимущество гостей удвоил Маттиас Йоханссон. А на последних минутах гол престижа забил Александр Соболев.

Тем не менее фатальных последствий неудачная игра сборной России пока не имеет, отмечают эксперты. Команда выступала в экспериментальном составе и в неофициальной встрече. Настоящий спрос с наших футболистов будет в воскресенье и среду, когда в матчах Лиги наций УЕФА им предстоит принимать Турцию и Венгрию.

Крики без шепотов

Вечером в четверг, 8 октября, на домашнем стадионе ЦСКА — «ВЭБ Арене» — российская команда впервые после начала пандемии сыграла в присутствии болельщиков. Сентябрьская домашняя игра с Сербией (3:1) и выездная с Венгрией (3:2) прошли при пустых трибунах. В октябре же в Москве было разрешено пускать зрителей численностью до 30% от общей вместимости арены.

Возможно, из-за ограничений по проходу особого ажиотажа вокруг арены перед матчем не случилось. Никаких толп фанатов в триколоре и других атрибутов подобных мероприятий почти не было заметно.

Но в ходе матча выкрики болельщиков слышались особенно отчетливо — по крайней мере, в сравнении с играми при заполненных трибунах. Впрочем, даже зрители не могли заглушить частые указания Станислава Черчесова в адрес игроков и арбитров, с которыми он периодически вступал в спор. Главный тренер российской сборной выражал недовольство почти из-за каждого неудачного действия подопечных и свистка судьи не в пользу своей команды. Иногда он поворачивался к скамейке и бросал реплики в сторону помощников. А в начале второго тайма — после того как российские футболисты сорвали перспективную контратаку на ворота шведов — Черчесов от души пнул лежавшую рядом бутылку с водой, которая с грохотом ударилась о рекламный щит.

В середине второго тайма, когда до удара не удалось довести очередную хорошую атаку, с бровки начал кричать не только главный тренер, но и его ближайший ассистент Мирослав Ромащенко. Стоит отметить, что раньше штаб сборной не был столь импульсивным даже на официальных матчах.

Экспериментальная сборка

В этой игре в сборной России состоялось сразу несколько дебютов, а также выходов на поле спортсменов, давно не игравших за национальную команду. Впервые ее футболку надел Андрей Мостовой. В воротах во второй раз в жизни стоял Сослан Джанаев — в составе главной команды он выходил на поле лишь четыре года назад, в матче против Коста-Рики (3:4), одном из первых под руководством Черчесова.

Впрочем, выход Джанаева был ожидаем, так как основной вратарь нашей команды Антон Шунин получил передышку перед официальными встречами, а Маринато Гильерме вместе с центральным защитником Георгием Джикией был изолирован из-за подозрительных тестов на коронавирус. В день матча повторные анализы не подтвердили наличие заболевания у обоих, но вернуть их в состав уже не было возможности — лишь в пятницу игроки начнут готовиться к играм с Турцией и Венгрией.

Именно неудачный выход из ворот Джанаева на 22-й минуте и привел к голу Исака после навеса со штрафного. Незадолго до этого отличный момент у чужих ворот создал Антон Миранчук, но его удар пришелся в перекладину. И это оказалось для россиян самой реальной возможностью забить.

В дальнейшем сборная получила территориальное преимущество, но особой опасности для шведских ворот это не представило. В перерыве Черчесов сделал двойную замену — главным событием стал дебют в сборной одного из лидеров «Спартака» Александра Соболева, вышедшего вместо капитана Артема Дзюбы. Также в очередной раз получил игровую практику полузащитник Далер Кузяев, который лишь недавно подписал новый контракт с «Зенитом».

— Кузяев! Кузяев! — кричал с трибун в перерыве один из персональных поклонников хавбека. Но Далер вышел лишь на 74-й минуте.

Восторг вызвал и выход на замену Дениса Черышева, из-за травм давно не появлявшегося в составе национальной команды.

— Денис, мы ждем! Ждем удара! — кричали с трибун, пока Денис получал на бровке указания от Черчесова.

На 74-й минуте Маттиас Юханссон удвоил преимущество шведов, пробив из-за пределов штрафной площади: мяч срикошетил от ноги Федора Кудряшова, и у Джанаева не было шансов спасти команду.

До конца встречи Россия так и не смогла создать опасный момент у чужих ворот. При этом на протяжении игры Черчесов сделал шесть замен и дал практику почти всем имевшимся в его распоряжении футболистам. В игровом плане это привело к голу в концовке встречи, когда Александр Соболев забил головой после подачи углового.

— То, что будут определенные эксперименты и ротация состава, ожидалось заранее, — поделился с «Известиями» бывший главный тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец. — Лишь на каких-то совсем больших контрольных матчах перед крупными турнирами надо уже наигрывать основу, а сейчас необходимо было дать шанс резерву, а также позволить отдохнуть ключевым футболистам, поскольку им предстоят два сложных матча Лиги наций. В этой связи имелся определенный дисбаланс в действиях сборной России, который сказался на фоне сильного и организованного соперника. Но о недостатках нашей команды уместно будет говорить только в случае, если они проявятся в играх с Турцией и Венгрией.

Напомним, Россия является лидером в своей группе в Лиге B. У нашей сборной шесть очков, у Венгрии — три, у Турции и Сербии — по одному. Победитель группы попадет на следующий розыгрыш в Лигу А, лучшие команды которой смогут без отбора пройти на чемпионат мира или Европы.