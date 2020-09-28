Спасибо центру: как «ноунейм» с паспортом РФ стал надеждой сборной

Главной сенсацией обновленного состава футбольной сборной на октябрьские матчи против Швеции, Турции и Венгрии, который был объявлен днем 28 сентября, стало попадание в него 25-летнего защитника немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. В 2015 году экс-наставник национальной команды России Фабио Капелло уже включал его в расширенный список, однако на поле в майке сборной Жиров так и не вышел. Сейчас 29-летний центральный защитник выступает во второй бундеслиге, но этой осенью он может рассчитывать на повышение и переезд в элитный немецкий дивизион.

По-прежнему дефицит

В 2018 году защитники братья Березуцкие и Сергей Игнашевич завершили свои карьеры. Оба играли за сборную России очень долго, оттягивая болезненный процесс смены поколений. Но сначала с футболом попрощались близнецы, а после домашнего чемпионата мира — и Игнашевич.

Ротация была неизбежна. Национальная команда не могла и дальше побеждать, опираясь на почти 40-летних футболистов. Черчесов еще до мундиаля пытался залатать эту дыру, менял схемы и надеялся взять свое не качеством, а количеством центральных защитников. Вышло, но с трудом. Центр обороны до сих пор остается уязвимой точкой нашей команды.

Спасибо центру Защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров Фото: Global Look Press/foto2press/Oliver Zimmermann

Поэтому любой добротный футболист с нужным паспортом автоматически становится кандидатом в сборную. Теперь известно, что он может даже не выступать в высшей лиге своей страны и быть для большинства болельщиков «ноунеймом». Действительно, нового защитника сборной Александра Жирова, играющего во второй бундеслиге, мало кто знает.

В сезонах-2015/16 и 2016/17 Жиров без блеска выступал за «Анжи» и «Томь», а в июле 2018-го решился на радикальную смену обстановки — уехал в Германию в клуб «Зандхаузен», который тогда считался середняком второй бундеслиги, каковым остается и по сей день. Только роль Жирова изменилась — если поначалу он играл нечасто, то сейчас он полноценный футболист стартового состава в роли вице-капитана.

— У нас дефицит центральных защитников , — уверен экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов. — Игру Жирова еще предстоит изучить. Думаю, его и вызвали в сборную для того, чтобы познакомиться. Видимо, парень талантливый, поэтому хотят попробовать его в деле. У России будет товарищеская игра со Швецией — в таких встречах и нужно просматривать потенциальных новичков.

Станислав Черчесов на пресс-конференции после оглашения состава тоже высказался о новобранце осторожно и подчеркнул, что с ним еще нужно поработать лично. А вот кого главный тренер сборной России знает хорошо, так это Илью Кутепова. Защитник «Спартака» не играл за национальную команду после четвертьфинала чемпионата мира против Хорватии. Он утратил стабильное место в основе, но травма Жиго вернула Кутепова в строй. Два матча в чемпионате России — и Илья снова в сборной. Это говорит о том, насколько серьезна проблема центра обороны в нашей главной команде.

Спасибо центру Илья Кутепов (слева) в матче «Спартак»- «ЦСКА», Кубок России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В сентябрьских матчах с Сербией и Венгрией сборная показала результат — победила в обеих встречах, — отметил экс-тренер молодежной сборной России Николай Писарев. — Поэтому, наверное, особых изменений в состав национальной команды вносить не надо было. Что касается Кутепова, то он в последних матчах выходил в основном составе «Спартака», а эта команда занимает сейчас второе место в чемпионате. Кутепов в составе — значит, заслужил.

Кокорин вне состава

Еще один новичок в составе сборной (по сравнению с сентябрьской заявкой) — Денис Черышев. Полузащитник «Валенсии» блекло начал чемпионат Испании — пока он сыграл только 20 минут в дерби с «Леванте» и уже в трех матчах подряд не попадает в заявку. Тем не менее Черчесов даже без практики вызвал его в сборную. Как и Кузяева — экс-хавбек «Зенита» с середины лета находится в статусе свободного агента, его будущее всё еще неизвестно, но Черчесов, похоже, верит в него.

— Сожалею, что снова нет Головина — это мозговой трест, крайне важная фигура для нашей сборной, — заявил бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — При этом мы видим Черышева после всех его недугов. Мы его ждали. Хорошо, что он вновь оказался в сборной. В остальном особых изменений нет. Черчесов доверяет этим людям, а они доверяет ему. Это те футболисты, которые понимают цели, задачи и решение этих задач. Из новичков один защитник Жиров. Думаю, у Черчесова есть дефицит игроков в центре обороны, поэтому вернулся Кутепов. Наставник старается попробовать разные варианты.

Спасибо центру Полузащитник испанского клуба «Валенсии» Денис Черышев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Интересно, что другой свободный агент на этот раз в состав не попал. Речь о Романе Нойштедтере, чей контракт с «Динамо» истек два месяца назад. Нет в сборной и еще одного центрального защитника — Егора Сорокина. Но такие метаморфозы лишь подчеркивают проблему команды на этой позиции.

Всё еще не может добраться до сборной Александр Кокорин, которому Черчесов пожелал чаще играть. Зато в ней есть фамилия другого спартаковца — Александра Соболева. Месяц назад, напомним, разгорелся скандал: нападающего красно-белых не вызвали в главную команду из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Черчесов признался, что не вмешивался в их разборки, но намекнул: надо всё решить мирно. Форварды еще в начале сентября встретились и урегулировали разногласия. Негатива в сборной больше нет. Жаль, нет в сборной и двух наших легионеров — Александра Головина и Алексея Миранчука. Они всё еще восстанавливаются после травм, так что в октябре на поле мы их не увидим.

Но сборная всёравно в хорошем настроении: после побед в матчах с Сербией и Венгрией наша команда возглавляет турнирную таблицу группы B3 Лиги наций. Впереди — контрольная игра со Швецией (8 октября), а также матчи Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).