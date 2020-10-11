«В нашей молодежке есть хорошие защитники для национальной сборной»

Вечером в воскресенье, 11 октября, сборная России по футболу сыграет дома в Лиге наций УЕФА против Турции. Накануне наша команда испытала кадровые проблемы. В первую очередь они связаны с подозрением на заболевание коронавирусом вратаря Маринато Гильерме и центрального защитника Георгия Джикия. В итоге их тесты дали отрицательный результат, но это стало известно лишь в пятницу, когда был последний срок для заявок на игру с турками.

В результате в команду были вызваны вратарь Матвей Сафонов, только что отыгравший в победном матче молодежной сборной России против Эстонии (4:0) в рамках отбора к чемпионату Европы 2021 года, и центральный защитник Максим Беляев, выступающий за тульский «Арсенал». В интервью «Известиям» мнением о предстоящем матче с Турцией, поражении в контрольной встрече со Швецией (1:2) и кадровых изменениях в нашей команде поделился бывший спортивный директор РФС и экс-главный тренер российской молодежки Николай Писарев.

— Главная новость пятницы: после победы молодежки в первую сборную России был вызван вратарь Матвей Сафонов. Как вы оцениваете этот выбор?

— Думаю, он и раньше появился бы в первой сборной, если бы не молодежка. Но она играла квалификационные матчи к Евро-2021, это тоже важно. У Гильерме, насколько я понимаю, есть проблемы со здоровьем, так что правильно сделали, вызвав именно Сафонова. Он сейчас лучший у нас вратарь.

— Как считаете, этот вызов — уже заявка в основной состав или брали в запас, под Антона Шунина?

— На чемпионат Европы он должен поехать. А что касается данного сбора, почему бы и нет? Допускаю, что в одном из двух матчей Лиги наций Матвей Сафонов будет играть.

В нашей молодежке есть Матвей Сафонов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Что скажете о вратаре Сослане Джанаеве? Как сложился для него матч со Швецией?

— Он виновен в первом голе, сто процентов. Понятно, что там и Илья Кутепов проиграл борьбу и позицию, но виноват и Джанаев. Останься он в воротах, у него был бы шанс спасти команду.

— Счет вышел по игре?

— Наверное, счет был ближе к ничейному, но реализовывать свои моменты тоже надо. Попади Антон Миранчук в первом тайме в створ ворот, а не в перекладину, всё могло бы совсем по-другому для нас сложиться.

В нашей молодежке есть Товарищеский футбольный матч между сборными России и Швеции Фото: ТАСС/Zuma/Joel Marklund

— Какие еще проблемы, помимо вратарской, выявил этот матч?

— Проблема — центральные защитники. Как ее решать? Джикия может вернуться в основу. Есть в той же молодежке сильные ребята — например, Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, постоянно играющие в своих клубах. Жаль, у Дивеева сейчас травма, возможно, и его бы вызвали. Но надо смотреть молодежь, еще найдутся талантливые ребята.

— Как вы относитесь к идее натурализации Самюэля Жиго? Валерий Газзаев, например, ее поддержал.

— Думаю, у нас есть хорошие защитники в молодежной сборной. А Жиго? Сегодня он в «Спартаке», завтра уедет играть во Францию, Англию или Испанию. Я не думаю, что он будет также относиться там к нашей стране. Вот если бы он остался здесь жить насовсем, перевез семью, выучил язык, тогда и можно было бы об этом говорить. На сегодняшний момент я против его натурализации.

В нашей молодежке есть Самуэль Жиго Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В матче со Швецией кто вам больше понравился из нападающих: Артем Дзюба или Александр Соболев?

— Эти ребята — одноплановые футболисты. Один из них, Дзюба, сейчас больше играет в сборной, потому что у него опыт, игра больше подстроена под него впереди. А второй, Соболев, молодой и голодный, забил в первом же матче. Это тоже хорошо. Поэтому не стоит их сравнивать. Они скорее дополняют друг друга. Вписался ли Соболев уже полноценно в коллектив? Я думаю, он еще в процессе.

— Турция-2020 сильнее той Турции-2018, которую тренировал Мирча Луческу и которую мы побеждали в предыдущей Лиге наций? Последний результат турок — 3:3 на выезде с Германией — должен нас озадачить?

— Наверное. Вообще, я думаю, что отношение к Лиге наций должно быть намного более серьезным. От нее и рейтинг зависит при жеребьевке квалификации к чемпионату мира. С учетом этого в ней надо не экспериментировать, а играть. Результат турецкой команды в Германии нас озадачить не должен. Чего пугаться-то? Если мы поедем на Евро, то всё равно будем там играть с топ-сборными Европы. А Турции мы и так никогда не пугались!

В нашей молодежке есть Игроки национальной сборной Турции по футболу в товарищеском матче против сборной Германии Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

— Чего ожидаете от игры Россия — Турция 11 октября?

— Игра у сборной есть, она понятная, требования к команде тоже известны. Однако, повторюсь, если я правильно понял регламент отбора к чемпионату мира в Катаре-2022, он зависит от всех соревнований, и Лиги наций в том числе. Поэтому игра, конечно, важна, но главное — нужен положительный результат. Будут ли изменения в составе нашей сборной? Их вполне можно ожидать. Думаю, они произойдут в первую очередь в обороне и на вратарской позиции.