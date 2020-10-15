Толку ноль-ноль: Россия не смогла одолеть венгров в Лиге наций

Футболисты сборной России сыграли дома вничью (0:0) с Венгрией. Это не помешало нашей команде сохранить лидерство в своей группе в Лиге наций УЕФА. Однако превосходство подопечных Станислава Черчесова над преследователями уже не такое безоговорочное, каким казалось в сентябре.

В среду вечером 15 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве россияне создали не так много моментов для взятия ворот, но в начале второго тайма победу им чуть было не принёс полузащитник Алексей Ионов, пробивший в перекладину.

Вновь, как и в недавних домашних матчах — проигранного контрольного со Швецией (1:2) и ничейного в Лиге наций с Турцией (1:1) — на трибунах были болельщики. В соответствии с нормами социальной дистанции их набралось чуть более 5 тыс. Но даже в таком количестве они шумно поддерживали хозяев поля в этот вечер.

Среди зрителей было несколько спортивных VIP-персон. В их числе знаменитый шахматист Сергей Карякин, олимпийский чемпион-2004 в беге на 800 м, а ныне главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, чемпион сочинской Олимпиады-2014 в лыжных гонках Александр Легков, экс-футболисты футбольной сборной Руслан Нигматуллин и Руслан Пименов.

Главный тренер российской команды Станислав Черчесов обошёлся без значительных изменений в стартовом составе по сравнению с предыдущей встречей. Лишь на правом фланге обороны Вячеслава Караваева сменил Игорь Смольников. В первом тайме наши футболисты владели территориальным преимуществом, но, в отличие от первой половины встречи с турками, извлечь выгоду в виде голов так и не смогли.

Венгры уверенно перекрывали пространство российской атаке на своей половине поля, а также жёстко прессинговали оборону и среднюю линию. Лишь на 10-й и 40-й минутах опасно выходил к воротам Артём Дзюба, на которого простреливали с флангов в первом случае Магомед Оздоев, а во втором — Алексей Ионов. И в обоих эпизодах нашего капитана успевали накрыть защитники. Впрочем, гости до перерыва даже подобных возможностей для взятия ворот Антона Шунина не имели.

Во втором тайме мадьяры немного стали владеть инициативой, но только в первые 10 минут. Дальше инициатива вновь перешла к России. Если в игре с Турцией наши футболисты провалили второй тайм, то с венграми как раз в нём прибавили — оставшуюся часть встречи они не выпускали соперников со своей половины и даже создавали моменты. Но удар Дзюбы из-за пределов штрафной площади вытащил вратарь гостей Денеш Дибуш, а на 57-й минуте он совершил ошибку, после которой Ионов бил по пустым воротам, но мяч от перекладины отскочил в поле.

В середине второго тайма Станислав Черчесов попытался освежить среднюю линию заменами, выпустив вместо Антона Миранчука Зелимхана Бакаева, вместо Далера Кузяева — Андрея Мостового, вместо Юрия Жиркова — Вячеслава Караваева, а на позицию Ионова отправив Юрия Газинского. Наши сумели ещё больше прижать Венгрию к воротам, но при этом уже не создавали моментов.

На 81-й минуте Россия стала играть с двумя высокорослыми нападающими — пару Дзюбе составил Александр Соболев, сменивший Оздоева. Но на последних минутах нашим не хватило возможностей даже для обычного навала на чужие ворота. Таким образом, российская сборная во второй игре подряд сыграла вничью.

— Первый тайм был равный с небольшим преимуществом России. Особенно хорош оказался правый фланг, где Смольников неплохо обострял, — заявил «Известиям» бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — После перерыва уже было подавляющее преимущество наших, не помню, чтобы венгры что-то создали у ворот Шунина. Россия действовала активно, тренеры сделали неплохие замены, но фарт в этот вечер оказался на стороне соперника. Хотя само качество игры придает оптимизма, поэтому я верю, что в ноябре наши завершат Лигу наций на первом месте в группе, хотя венгры сейчас и дышат в спину.

На счету нашей команды в группе восемь очков после четырёх туров. Венгрия набрала семь баллов. Турция сыграла дома вничью с Сербией (2:2), и теперь у неё три балла, а у балканской команды — два. Заключительные матчи группы пройдут в ноябре. Подопечным Черчесова осталось сыграть на выезде с Турцией и Сербией. Эти встречи пройдут 15 и 18 ноября соответственно.