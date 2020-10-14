Венгерский акцент: почему России важно обыграть мадьяров в Лиге наций

Недавно знаменитый французский тренер Арсен Венгер в интервью усомнился в целесообразности проведения Лиги наций, высказав мнение, что лучше было бы чаще проводить чемпионаты мира и Европы — не раз в четыре года, как сейчас, а раз в два года. Точка зрения дискуссионная, но в одном заслуженный специалист прав: многие до сих пор не понимают, что же такое эта Лига наций. «Известия» решили объяснить, в чем для сборной России значимость предстоящего матча с Венгрией и почему так важно одержать в нем победу. Игра состоится в среду, 14 октября.

Основные конкуренты

Победа в Москве позволит команде Станислава Черчесова сделать большой шаг к первому месту в группе, ведь мадьяры — наши основные конкуренты. В случае успеха россияне будут опережать их на четыре очка за два тура до финиша — это хорошее преимущество.

Зачем нужно первое место? Оно позволит в будущем розыгрыше Лиги наций подняться на ступеньку выше и соперничать с лучшими европейскими сборными. Два года назад, осенью 2018-го, Россию в последний момент опередила Швеция. И сейчас скандинавы играют с Францией — чемпионом мира, Хорватией — вице-чемпионом мира и Португалией во главе с великим Криштиану Роналду. Это куда интереснее и престижнее, чем биться с Венгрией, Сербией и Турцией, при всем к ним уважении. Да и в финансовом отношении определенно выгоднее. Скорее всего, к следующей Лиге наций пандемия COVID-19 всё же закончится, появится вакцина, а зрители вернутся на трибуны в полном объеме. Можно себе представить, какой будет ажиотаж, если в Россию приедет та же Франция. Или Германия с Англией. Или нестареющий Роналду, идущий по пути Бенджамина Баттона. Да и для нашей сборной это будет бесценный опыт.

Кроме того, у нынешних матчей, и игра с Венгрией не исключение, есть еще одна подоплека. Побеждать нужно, чтобы подняться как можно выше в рейтинге ФИФА. Это важно в контексте жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022, которая ориентировочно состоится в начале будущего года. В европейской зоне будет 10 групп. Сборные разобьют по корзинам согласно текущему положению в рейтинге ФИФА. Благодаря удачной игре в сентябре россияне находятся на 32-м месте и среди всех европейских команд занимают 19-е место. Следовательно, проходи жеребьевка сейчас, мы бы оказались во второй корзине.

Почему это важно? У Европы есть 13 мест в финальном турнире ЧМ-2022. Напрямую путевки в Катар получат только 10 победителей отборочных групп. Остальные три места достанутся лучшим сборным по итогам плей-офф, схема которого сложна и запутана — скажем только, что в него попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочном турнире, плюс две команды по итогам проходящей сейчас Лиги наций.

Попадание во вторую корзину при жеребьевке означает, что у сборной России в отборе к ЧМ-2022 будет только один топ-соперник. А вот в случае скатывания в третью корзину велики шансы получить сразу две сильные команды — условно, Францию и Польшу — одну из которых придется обязательно опередить.

В общем, причин, чтобы со всей серьезностью относиться к матчу с Венгрией, хватает. Добиться победы крайне важно.

Усталость и кадровые потери

Другое дело, что предчувствие сейчас если не тревожное, то совершенно точно не очень хорошее. Чуть больше месяца назад, играя в Будапеште, россияне доминировали первые 55 минут, забили три гола, но затем сдали физически и едва не упустили преимущество, в итоге — 3:2. По такому же сценарию сложилась и встреча с Турцией три дня назад (товарищеский матч со Швецией оставим за скобками — он получился экспериментальным с обеих сторон) — приличный первый тайм и совершенно неубедительный второй, когда ничья 1:1 показалась всем нормальным результатом. Причем, выхолощенность лидеров, того же Артема Дзюбы, была заметна невооруженным взглядом.

— Большое количество игр, минимум времени на восстановление и подготовку, поэтому многие игроки находятся в уставшем состоянии, не только Дзюба, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Борис Игнатьев. — Черчесов дает возможность посмотреть новых людей и отдохнуть тем, кто утомился. Но Дзюба — это капитан, команда зависима от него, даже не конкретно в игровом плане, а как от вожака, человека, который задает направление. Я думаю, мы увидим Соболева, но не с первых минут. Артем начнет, а Саша, скорее всего, подменит его в середине второго тайма.

Да, сборная играет сразу без нескольких лидеров. Головин, Джикия, Мариу Фернандес, Алексей Миранчук — сейчас это железные игроки стартового состава, да и Баринов был бы в нем с большой долей вероятности. Для такой команды, как наша, это очень большие потери. Да еще и те, кто призван заменить выбывших, — Черышев, Газинский, Мостовой, — и со Швецией, и с Турцией сыграли откровенно неудачно, хотя в оправдание первым двоим можно сказать, что они лишь недавно оправились от травм.

Но нужно понимать, что в ноябре будет еще сложнее. Да, вернутся Головин и Алексей Миранчук, но, как показывает нынешняя ситуация с Джикией и Фернандесом, от сомнительных тестов на ковид никто не застрахован. График станет только плотнее — начнутся еврокубки, причем играть придется каждую неделю. А значит, сил станет еще меньше, чем сейчас. Играть же придется на выезде — и товарищеский матч с Молдавией, и в Лиге наций с Сербией и Турцией.

— Нужно выигрывать матч с венграми, поэтому Черчесов подберет оптимальный состав в нынешних условиях, — отметил «Известиям» бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин. — Он видит ребят на тренировках, знает, кто в более оптимальном состоянии, у кого какие есть проблемы. Наша команда сильна и физически, и психологически, тренерский штаб должен настроить игроков, чтобы они хорошо сыграли, в том числе во втором тайме.

По мнению Булыкина, проигрыш может сгустить тучи над сборной, но такого, скорее всего, не произойдет.