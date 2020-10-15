Алиев заявил о взятии под контроль Азербайджаном еще шести сел в Карабахе

Армия Азербайджана взяла под контроль еще несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев в своем Twitter в четверг, 15 октября.

«Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского, Дошулу Джабраильского, Едише, Дюдюкчю, Едилли, Чигаруз Ходжавенского района», — написал он.

Ранее в этот же день Алиев заявил, что азербайджанские военные взяли под контроль более 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. По его словам, армия продолжит продвижение, если Ереван не будет соблюдать режим прекращения огня.

В то же время заместитель командующего войсками противовоздушной обороны Военных сил Армении полковник Гарик Мовсесян заявил, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила очередной штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. В свою очередь, минобороны Азербайджана назвало эти сообщения дезинформацией.

Новый виток конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.