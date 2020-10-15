Прямой эфир
Сюжет:

В Баку заявили о взятии под контроль более 40 населенных пунктов в Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия Азербайджана заняла более 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

Кнут и прения: чем чревато турецкое предложение по Карабаху
Азербайджан и Армения на уровне Минобороны признали, что продолжают наступление

«Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов — городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости», — заявил Алиев.

По его словам, армия Азербайджана продолжит продвижение в Карабахе, если Ереван не будет соблюдать режим прекращения огня, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в артиллерийском обстреле Тертерского городского кладбища, где в момент атаки проходила похоронная церемония. В результате обстрела погибли три человека, еще пять пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Вместе с тем заместитель командующего войсками противовоздушной обороны военных сил Армении, полковник Гарик Мовсесян заявил, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила очередной штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. В свою очередь, минобороны Азербайджана назвало в своем Facebook эти сообщения дезинформацией.

В свою очередь, корреспондент «Известий» сообщил, что столица НКР подверглась массированному обстрелу РСЗО ВС Азербайджана, прогремело порядка десяти разрывов.

Новое обострение конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого Баку и Ереван конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020