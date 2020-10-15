В Баку заявили о взятии под контроль более 40 населенных пунктов в Карабахе

Армия Азербайджана заняла более 40 населенных пунктов с начала боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня освобождено около 40 или более населенных пунктов — городов и сел, и в ближайшее время будут очередные радостные новости», — заявил Алиев.

По его словам, армия Азербайджана продолжит продвижение в Карабахе, если Ереван не будет соблюдать режим прекращения огня, пишет ТАСС.

Ранее в этот же день генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в артиллерийском обстреле Тертерского городского кладбища, где в момент атаки проходила похоронная церемония. В результате обстрела погибли три человека, еще пять пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Вместе с тем заместитель командующего войсками противовоздушной обороны военных сил Армении, полковник Гарик Мовсесян заявил, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила очередной штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. В свою очередь, минобороны Азербайджана назвало в своем Facebook эти сообщения дезинформацией.

В свою очередь, корреспондент «Известий» сообщил, что столица НКР подверглась массированному обстрелу РСЗО ВС Азербайджана, прогремело порядка десяти разрывов.

Новое обострение конфликта между Баку и Ереваном в Карабахе произошел 27 сентября. Ответственность за произошедшее стороны возложили друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого Баку и Ереван конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.