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МО Армении заявило об уничтожении еще одного азербайджанского Су-25

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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбила очередной штурмовик Су-25 ВВС Азербайджана. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель командующего войсками противовоздушной обороны Военных сил Армении, полковник Гарик Мовсесян. Трансляцию ведет агентство Aysor 15 октября.

«До начала пресс-конференции мы получили сведения, что уничтожен очередной Су-25 Азербайджана», — сказал военачальник.

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Армянское минобороны уже не первый раз докладывает об уничтожении бомбардировщика Су-25 азербайджанских ВС. В свою очередь оборонное ведомство Азербайджана периодически опровергает эти сообщения.

Так, 1 октября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отмечал, что в тот день были уничтожены три самолета, два вертолета и шесть беспилотников Азербайджана.

5 октября пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что военнослужащий-срочник Арсен Маркарян сбил 1 октября два самолета Су-25 ВС Азербайджана.

Еще о двух сбитых Су-25 ВВС Азербайджана армянское оборонное ведомство сообщало 12 и 14 октября.

Соглашение о прекращении огня в регионе было заключено 9 октября по итогам переговоров, прошедших в Москве по инициативе российской стороны. Баку и Ереван условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) следующего дня в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

Однако спустя некоторое время оборонные ведомства Армении и Азербайджана вновь обвинили друг друга в обстрелах.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

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