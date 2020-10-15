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Агентство по развитию туризма создадут в Коми

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В Коми появится агентство по развитию туризма. Проект постановления внесло республиканское министерство культуры, туризма и архивного дела.

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В пояснительной записке к документу говорится, что подобная структура необходима в рамках реализации государственной политики в сфере туризма с учетом возросшего внимания к развитию внутреннего туризма. Кроме того, зафиксировано возрастание интереса к туристическому потенциалу Коми со стороны не только российского, но и международного туристического сообщества.

Новый орган будет выполнять функции регионального туристского информационного центра. Он займется ведением туристического портала и координацией деятельности муниципальных туристских информационных центров и визит-центров, пишет ИА «Комиинформ».

Кроме того, агентство будет в том числе продвигать республику на внутреннем и внешнем туристских рынках, участвуя в международных и российских мероприятиях, а также организовывать региональные мероприятия.

В середине июля в Коми выбрали лучшие проекты в сфере туризма. Эксперты отобрали семь заявок из 11 поступивших. Их авторы получили в общей сложности 1 млн рублей в виде государственной поддержки на воплощение своих идей.

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