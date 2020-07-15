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Лучшие проекты в сфере туризма выбрали в Коми

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В Коми подвели итоги конкурса на соискание грантов в форме субсидий для реализации мероприятий в сфере въездного и внутреннего туризма. Эксперты отобрали семь заявок из 11 поступивших. Их авторы получат в общей сложности 1 млн рублей в виде государственной поддержки на воплощение своих идей.

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Самые крупные гранты в размере 200 тыс. и 300 тыс. рублей получили Историко-краеведческий музей с кабинетом-музеем Андрея Кремса в Ухте и Усть-Цилемский историко-мемориальный музей Андрея Журавского. Первый намерен создать туристский информационный центр, а второй — провести праздник мастеров.

Гранты в размере 100 тыс. рублей получили Корткеросский центр культуры и досуга, Ассоциация по развитию сельского туризма республики, центр по развитию гражданских и социальных инициатив «Доброград», этнокультурный парк «Бызовая» и межрегиональное общественное движение «Коми войтыр».

Глава управления культуры и нацполитики Усть-Куломского района Анастасия Голайдо в интервью ИА «Комиинформ» заявила, что при поддержке «Коми войтыр» в районе появятся новые арт-объекты, посещение которых включат в экскурсионную программу по Усть-Кулому.

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