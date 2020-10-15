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Трое погибли при артобстреле кладбища во время похорон в Азербайджане

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Генпрокуратура Азербайджана обвинила Армению в артиллерийском обстреле Тертерского городского кладбища, где в момент атаки проходила похоронная церемония. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 15 октября.

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В результате обстрела погибли три человека, еще пять пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

Накануне пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что 14 октября противник атаковал один из госпиталей, расположенных на северо-восточном направлении линии соприкосновения в Мартакерте непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Там лечатся и гражданские лица. Затем она опубликовала короткое видеоподтверждение обстрела.

Позже корреспондент «Известий» также заснял на видео разрушенный обстрелами гарнизонный госпиталь.

В этот же день корреспондент сообщил об ударе, нанесенном по школе и школьной библиотеке, а также по детскому саду, расположенным в городе Мартуни в НКР. Как стало известно, в результате атаки никто не погиб и не пострадал, так как дети были ранее эвакуированы, а взрослые спрятались от обстрелов в подвалах городских строений.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

Эскалация ситуации произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за произошедшее друг на друга.

9 октября в Москве по инициативе российской стороны состоялись переговоры, по итогам которых Азербайджан и Армения условились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Однако после этого стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах территорий.

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