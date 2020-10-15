Ростехнадзор продлил сроки технического расследования аварии в Норильске

Техническое расследование аварии на ТЭЦ-3 в Норильске продлено еще на две недели. Об этом 15 октября сообщил ТАСС официальный представитель ведомства.

«Сроки технического расследования аварии продлены до 30 октября включительно», — рассказал собеседник информагентства.

Накануне руководитель Енисейского управления Ростехнадзора Андрей Ходосевич заявил, что ведомство рассматривает четыре возможные причины аварии на ТЭЦ-3 в Норильске: недостатки проектирования, ошибки при строительстве и эксплуатации, нарушение правил безопасности и климатическое воздействие, пишет «Газета.ру».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что к аварии могло привести «сочетание факторов»: таяние вечной мерзлоты и не отвечающий современным требованиям проект.

Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин сообщил, что «Норильский никель» потратил 3 млрд рублей на ликвидацию аварии на ТЭЦ-3 и в районе разлива топлива.